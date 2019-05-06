محمد يوسف: الأهلي يلعب موسمًا استثنائيًا.. وهناك تركيز في الدوري

قال محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حصل على ثلاث نقاط مهمة في مشواره ببطولة الدوري بعد الفوز على النجوم، في المباراة التي أقيمت مساء، أمس الأحد، على ستاد بتروسبورت، والمؤجلة من الأسبوع الـ29.

وشدد المدرب العام على أن الأهلي كان بإمكانه

أن يحسم الفوز بأكثر من هدف، استغلالا للفرص التي أتيحت للاعبين على مدار شوطي المباراة، مؤكدا أن الفريق حقق في النهاية هدفه من المباراة بالفوز، وإضافة ثلاث نقاط، مشددا على ضرورة غلق ملف مباراة النجوم للتركيز سريعافي مواجهة سموحة.

وواصل يوسف حديثه، قائلا: "نلعب موسما استثنائيا، وهناك حالة تركيز في بطولة الدوري، وجميع اللاعبين أدوا بروح عالية، والأهلي يسير بشكل جيد رغم الغيابات".

وأوضح المدرب العام، أن هناك العديد من الإيجابيات التي حققها الأهلي خلال مباراة النجوم، أبرزها مشاركة وليد سليمان لوقت أكبر، وتسجيل رمضان صبحي الهدف الثاني، وتصدر الفريق بطولة الدوري وهو خطوة جيدة ومعنوية ولكن المنافسة مستمرة.