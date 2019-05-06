شاهد.. ليفربول يهنئ محمد صلاح بجائزة لاعب الشهر

وجه نادي ليفربول الإنجليزي التهنئة إلى الدولي المصري محمد صلاح، عقب حصوله على جائزة أفضل لاعب في الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز. وكانت رابطة اللاعبين المحترفين أعلنت، اليوم الاثنين، عن فوز النجم المصري بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن أبريل الماضي. المصري بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن أبريل الماضي. ونشر نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لهدف محمد صلاح في تشيلسي بالجولة الـ34 من البريميرليج، معلقا: "هذا الرجل مو .. تم اختياره أفضل لاعب عن شهر أبريل". وتمكن محمد صلاح من تسجيل 4 أهداف في 4 مباريات في الدوري الإنجليزي خلال أبريل الماضي، أسهمت في استمرار منافسة الريدز على لقب البريميرليج.

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