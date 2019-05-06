مفاجأة .. واقعة "البصق" ابعدت كهربا عن منتخب مصر في مارس

فجر مصدر بالجهاز الفني لمنتخب مصر، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن انضمام محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك، لمعسكر الفراعنة خلال شهر مارس الماضي.

وقال المصدر، ان المكسيكي خافيير اجيري المدير الفني لمنتخب مصر، كان اتخذ قرارا بضم كهربا للفراعنة، الا ان واقعة بصق اللاعب على

بعض الجماهير في لقاء الزمالك وبترو اتليتكو الانجولي، جعلت المدرب يتراجع عن قراراه.

وتابع ان اجيري لديه قناعة بقدرات كهربا، لكنه التزام اللاعب واحترافيته ضمن معايير اختيارات اللاعبين في منتخب مصر.