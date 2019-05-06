شاهد.. محمد صلاح يحصد جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

حصد الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، والمحترف ضمن صفوف ليفربول، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر أبريل الماضي.
وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن فوز محمد صلاح بجائزة لاعب الشهر، عن أبريل
وتمكن محمد صلاح من تسجيل 4 أهداف في 4 مباريات في الدوري الإنجليزي خلال شهر أبريل، كان أبرزها الهدف الثاني الذي سجله في مرمى تشيلسي في الأسبوع الـ34.
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