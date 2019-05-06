الأهلي يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا لمواجهة سموحة

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في العاشرة مساء، غدا الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة سموحة المقرر لها، السبت المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ومنح الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي جميع اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، اليوم الاثنين، بعد الفوز، أمس الأحد، على النجوم في المباراة

التي جمعت الفريقين على ستاد بتروسبورت.

وكان الأهلي حقق فوزا ثمينا على النجوم، أمس، بهدفين نظيفين سجلهما وليد أزارو، ورمضان صبحي.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 67 نقطة بعد الفوز أمس على النجوم.