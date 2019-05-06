رسميًا.. ضمك يتأهل إلى دوري المحترفين السعودي

تأهل فريق ضمك رسميًا من دوري الدرجة الأولى إلى الدوري السعودي للمحترفين "دوري كأس الأمير محمد بن سلمان"، على رغم الخسارة أمس أمام فريق الطائي بهدف من

دون رد.

خسر فريق ضمك بهدف نظيف أمام الطائي بالمواجهة التي أقيمت، أمس الأحد، على ملعب ستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد

بن جلوي، ضمن منافسات الجولة 36 من دوري الدرجة الأولى.

يحتل فريق ضمك المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى، برصيد 63 نقطة، بفارق 5 نقاط عن فريق أبها المتصدر، الذي ضمن التأهل في وقت سابق.