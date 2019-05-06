حارس مرمى نيوكاسل: لم أتعمد إصابة محمد صلاح

أكد مارتين دوبرافكا حارس مرمى نيوكاسل يونايتد، إنه لم يتسبب في إصابة محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول.

وكان محمد صلاح تعرض للإصابة بعد تدخل مع حارس نيوكاسل، خلال مواجهة الفريقين مساء السبت الماضي، في إطار مباريات الجولة

وقال دوبرافكا في تصريحات لصحيفة "سبورت" الاسبانية: "لم أتسبب في إصابة صلاح فلم أوجه له أي ضربة بيدي، وعندما سقط على الارض لم أكن متأكد

من سبب إصابته إن كنت أنا أو أحد زملائي".

وأشار الحارس إنه توجه إلى محمد صلاح، واعتذر له، شدداً إنه لم يتعمد إيذائه وشعر بالأسف لإصابته.

وواصل "سألنا صلاح بعد سقوطه إن كان بخير أم لا ولكنه لم يرد، فأصبنا القلق، ولكن بعد دقيقة أجاب اللاعب المصري وهو ما أشعرنا بالراحة والسعادة".