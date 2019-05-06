الجهاز الفني ليد الأهلي يجتمع باللاعبين استعدادا لبطولة السوبر

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي محاضرة للاعبي الفريق في إطار الاستعداد لمباريات بطولة السوبر التي يشارك بها خلال الأيام القادمة.
ويستعرض الجهاز الفني خلال المحاضرة عددا من الجوانب الفنية والخططية؛ من أجل تجهيز اللاعبين بشكل مناسب، لتقديم عروض قوية والمنافسة على لقب البطولة.
ويخوض الأهلي مواجهات قوية في بطولة السوبر، حيث يلتقي نظيره فريق طلائع الجيش في الحادية عشرة مساء الأربعاء المقبل، ثم يواجه سبورتنج في التاسعة مساء الخميس، قبل أن يلتقي الزمالك في الحادية عشرة مساء الجمعة.
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