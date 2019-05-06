غدًا.. مارتن لاسارتي يعقد جلسة مع الجهاز المعاون

يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة جديدة مع جهازه المعاون، غدا الثلاثاء؛ من أجل التحضير لمباراة سموحة، المقرر لها، السبت المقبل،في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وتشهد جلسة لاسارتي مع جهازه المعاون الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة النجوم
ويستأنف الأهلي تدريباته في العاشرة مساء غد الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات، اليوم الاثنين.
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