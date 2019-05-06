أحيا النادي الأهلي، اليوم الاثنين، ذكرى وفاة نجمه ورئيسه الأسبق صالح سليم، الذي تحل، اليوم الاثنين، 6 مايو، ذكراه السابعة عشرة.
ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لصالح سليم، معلقا:"تحل اليوم ذكرى وفاة الأب الروحي وأسطورتنا صالح سليم الـ17.. لن ننساك يا مايسترو".
ولعب المايسترو أول مباراة رسمية له مع الأهلي بعام 1948، ليستمر مع الفريق
وحقق سليم مع الأهلي كلاعب 20 لقبا منها 11 بطولة دوري، و7 كأس مصر، و2 دوري منطقة القاهرة، وكأس الجمهورية المتحدة بين أندية مصر وسوريا.
وفي فترة رئاسته حقق الأهلي 32 لقبا في مختلف البطولات.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الأهلي يحيي ذكرى وفاة صالح سليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.