شاهد.. الأهلي يحيي ذكرى وفاة صالح سليم

أحيا النادي الأهلي، اليوم الاثنين، ذكرى وفاة نجمه ورئيسه الأسبق صالح سليم، الذي تحل، اليوم الاثنين، 6 مايو، ذكراه السابعة عشرة.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لصالح سليم، معلقا:

"تحل اليوم ذكرى وفاة الأب الروحي وأسطورتنا صالح سليم الـ17.. لن ننساك يا مايسترو".

ولعب المايسترو أول مباراة رسمية له مع الأهلي بعام 1948، ليستمر مع الفريق

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الأحمر حتى عام 1966، وشهدت تلك الفترة احترافه في نادي جراتس النمساوي.

وحقق سليم مع الأهلي كلاعب 20 لقبا منها 11 بطولة دوري، و7 كأس مصر، و2 دوري منطقة القاهرة، وكأس الجمهورية المتحدة بين أندية مصر وسوريا.

وفي فترة رئاسته حقق الأهلي 32 لقبا في مختلف البطولات.