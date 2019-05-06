اونلاين | كورة لايف Champions League مشاهدة مباراة الأهلي والسد بث مباشر (تغطية حية) رابط beIN SPORT بث حي مباراة الاهلي Saudi FC

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مشاهدة مباراة السد القطري والأهلي السعودي مباشر يلا شوت حصري بدون تقطيع، يستضيف مساء اليوم نادي السد القطري نظيره نادي الأهلي السعودي مساء يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2019، وسوف تقام المباراة علي أرضية ملعب استاد جاسم بن حمد مقابلة السد القطري ضد النادي الأهلي السعودي في الجولة الخامسة من عمر مسابقة دوري أبطال آسيا دور المجموعات وجدير أن مباراة الذهاب شهدت فوز النادي الأهلي السعودي بنتيجة هدفين دون رد وكانت المباراة مقامة على أرضية ملعب النادي الأهلي السعودي بث مباشر مباراة الاهلي والسد الاسطورة .

رابط يوتيوب مشاهدة مباراة الاهلي والسد بث مباشر اونلاين، يدخل نادي السد القطري مباراة الأهلي السعودي ويريد أن يحقق الفوز من أجل ضمان التأهل إلى الدور المقبل من دوري أبطال آسيا، ويحتل نادي السد المركز الأول برصيد 7 نقاط ويأتي النادي الأهلي السعودي خلفه برصيد 6 نقاط ويأتي نادي باختاكور برصيد 5 نقاط ويأتي نادي برسبوليس برصيد 4 نقاط.

بطاقة مباراة السد القطري Vs الأهلي السعودي

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