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رياضة | محمد صلاح يحصد جائزة جديدة

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حصد المصري محمد صلاح، لاعب الإنجليزي، جائزة جديدة في بعد مستواه المميز في الفترة الأخيرة.

وقال الموقع الرسمي لرابطة لاعبي الدوري الإنجليزي المحترفين، إن صلاح نال جائزة أفضل لاعب في شهر أبريل بالدوري الإنجليزي.

وكان صلاح سجل في فوز ليفربول على نيوكاسل يونايتد يوم السبت الماضي بالجولة الـ37 من البريميرليج 3-2 لكنه تعرض للإصابة في الرأس قد تسبب في غيابه عن لقاء غدا في إياب نصف نهائي .

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بالموسم الجاري برصيد 22 هدفا بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه ساديو ماني.

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