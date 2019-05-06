رياضة | حارس نيوكاسل: شعرت بالذعر بسبب صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس نيوكاسل: شعرت بالذعر بسبب صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث مارتن دوبرافكا حارس مرمى فريق نيوكاسل يونايتد عن إصابة الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول في المباراة التي جمعت الفريقين في البريميرليج.

وأحرز محمد صلاح هدفا وخرج بسبب الإصابة من المباراة التي فاز بها ليفربول على مضيفه بنتيجة 3-2.

وقال دوبرافكا لصحيفة مترو البريطانية: لا أعرف إذا كان صلاح فقد وعيه لمدة 5 أو 6 ثوان. لقد سأله فابيان شار عما إذا كان على ما يرام ولم يرد عليه، في هذه اللحظة شعرنا بالذعر حول حالته.لكن بعد نحو دقيقة أجاب علينا، لقد شعرت بالأسف بسبب ما حدث لكنني كنت أركز فقط على الكرة".