رياضة | مستقبل ريبيري بين الصين والخليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستقبل ريبيري بين الصين والخليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يغادر الفرنسي فرانك ريبيري، صفوف بايرن ميونخ الألماني في نهاية الموسم الجاري بعد 10 سنوات بصفوف الفريق البافاري بسبب عدم تمديد عقده مع حامل لقب البوندزليجا.

وقال موقع توتو ميركاتو ويب الإيطالي، إن مستقبل ريبيري في الفترة المقبلة بين الصين والشرق الأوسط في ظل رغبة الفرنسي في الاستمرار بالملاعب.

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وأشار الموقع إلى أن اللعب في الدوري الصيني يجذب الفرنسي ريبيري بالفترة الأخيرة وقد يغادر لأحد الفرق في الصيف.

وصرح ريبيري في الأسبوع الجاري بأنه لم يحدد وجهة المقبلة بعد لكنه يريد البقاء في الملاعب ومواصلة مزاولة كرة القدم.

وكانت بعض الصحافة الفرنسية ربطت ريبيري بالانتقال إلى الدوري السعودي من بوابة النصر أو الدوري القطري من بوابة السد أو الدحيل في الصيف القبل.