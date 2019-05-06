رياضة | كافاني يشعل الحرب بين جماهير باريس والإدارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كافاني يشعل الحرب بين جماهير باريس والإدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يريد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بيع الأوروجوياني إدينسون كافاني، لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتقول صحيفة آس الإسبانية، إن إدارة باريس سان جيرمان تخطط لبيع كافاني في الصيف المقبل مع اقتراب عقده من النهاية في يونيو 2020 لكن جماهير النادي ترفض التخلي عن الهداف التاريخي برصيد 192 هدفا.

ورفعت جماهير الفريق الباريسي لافتة دعم لكافاني قبل لقاء نيسي إذا قالت: كافاني هو باريس.

ورد كافاني على اللافتة الجميلة من جماهير باريس عبر موقع الصور انستجرام إذا قال: لا يوجد كلمات لكن سوف أشكركم في الملعب .. عاش باريس.

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وأضافت الصحيفة أن جماهير باريس سان جيرمان تعشق كافاني بالرغم من وجود كيليان مبابي ونيمار إلا أنه ينال دعهما وثقتها من أجل الاستمرار بصفوف الفريق.

وتابعت الصحيفة أن كافاني لم يغلق الباب نهائيا أمام الرحيل عن باريس سان جيرمان في الصيف المقبل بتصريحاته الأخيرة حول عدم معرفته ماذا سيحدث في المستقبل.

ويريد باريس سان جيرمان 50 مليون يورو لبيع كافاني في الصيف بعدما وضع النادي قائمة تضع ماورو إيكاردي، مهاجم انتر ميلان وروميلو لوكاكو، مهاجم باريس سان جيرمان وموسى ديمبلى، مهاجم ليون كبدلاء له في الهجوم.