رياضة | فينجر مرشح لقيادة نيوكاسل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فينجر مرشح لقيادة نيوكاسل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الاثنين إن الفرنسي أرسين فينجر، مدرب أرسنال السابق يرغب في قيادة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في الفترة المقبلة.

وأشار موقع توتو ميركاتو ويب الإيطالي، إلى أن أحد الوكلاء المقربين من فينجر، عرض خدمات الفرنسي على إدارة نيوكاسل يونايتد لتولي قيادة الفريق في الفترة المقبلة إذا لم يجدد الإسباني رافاييل بينيتيز عقده مع الفريق.

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ولم يدرب فينجر أي فريق منذ رحيله عن أرسنال في يوليو الماضي بعد 22 عاما بصفوف الجانرز، ويملك عروض من موناكو وليون وباريس سان جيرمان.

ويشار إلى أن الصحافة البريطانية ذكرت في الأيام الماضية أن نيوكاسل يونايتد يتفاوض مع بينيتيز حول تمديد عقده في الفترة المقبلة.

ويملك رافاييل عرضا من باريس سان جيرمان لقيادة الفريق في الموسم الجاري بحسب الصحافة الفرنسية.