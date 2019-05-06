رياضة | النقاز يعلق على مناوشات "سوسة" بعد صعود الزمالك لنهائي الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النقاز يعلق على مناوشات "سوسة" بعد صعود الزمالك لنهائي الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى اللاعب التونسي المحترف بنادي الزمالك حمدي النقاز استياءه من بعض المناوشات التي حصلت في مواجهة فريقه السابق النجم الساحلي.

وتعرض اللاعب طيلة مباراة فريقه مع النجم في إياب الدور النصف النهائي لمسابقة كأس الكونفدرالية إلى بعض المناوشات من الجماهير في الملعب وبعض لاعبي فريقه السابق.

وأوضح اللاعب في تصريحات إذاعية عقب نهاية المباراة "أريد أن اتوجه برسالة إلى فريقي السابق الذي ساهم في تكويني. حصلت الكثير من المناوشات وأدرك تماما الأجواء في سوسة وتعصب الجماهير".

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وأضاف النقاز "جماهير النجم تحب الانتصار ولا تحب الخسارة. واليوم أنا أدافع عن راية الزمالك ومن حقي أن أتحدث مع الحكم ومع لاعبي النجم وزملائي في الفريق أيضا ولم يبدر مني ما يسيء للجماهير".

وتابع اللاعب الذي ساهم بقسط هام في تعزيز دفاعات الزمالك أمام هجمات النجم المتكررة "آمل ما حصل اليوم أن لا يتكرر مع لاعبي النجم. نتطلع الآن إلى المباراة النهائية ونأمل أن تكون الأمور إيجابية".

وانتهت المباراة بتعادل أبيض ليستفيد الزمالك من أسبقية مباراة الذهاب التي انتهت لمصلحته بهدف دون رد على استاد برج العرب ويتاهل للنهائي لملاقاة نهضة بركان المغربي.