رياضة | رونالدو يأمر يوفنتوس بضم هذا اللاعب لضرب ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يأمر يوفنتوس بضم هذا اللاعب لضرب ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن طلب قدمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى إدارة نادي يوفنتوس لكي يستطيع منافسة ليونيل ميسي على الكرة الذهبية الموسم المقبل ويعود مجدداً للتألق.

وقال موقع "دون بالون"، إن كريستيانو رونالدو قد طلب من إدارة اليوفي التعاقد مع صفقة مهاجم قوي في فترة الميركاتو الصيفي من أجل تدعيم خط هجوم الفريق بدايةً من الموسم الجديد.

وأوضح الموقع الإسباني، أن رونالدو طلب من الإدارة بالتحديد التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح بعد المستوى المميز الذي ظهر به خلال موسمين متتاليين مع ليفربول.

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن محمد صلاح قد يكلف خزينة يوفنتوس ما يقارب الـ 140 مليون يورو، وسوف يحل اللاعب مكان باولو ديبالا في خط هجوم السيدة العجوز.