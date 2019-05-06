رياضة | محرز يحمل آمال محاربي الصحراء في التتويج بكأس أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محرز يحمل آمال محاربي الصحراء في التتويج بكأس أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة كأس الأمم الإفريقية عن وجود المنتخب الجزائري بالمجموعة الثالثة، والتي تضم أيضا منتخبات السنغال - كينيا - تنزانيا، في البطولة التي ستستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو و حتي 19 يوليو القادم.

ويعد المنتخب الجزائري ضمن أعلي المنتخبات في القارة الإفريقية من حيث القيمة التسويقبة للمنتخب والتي تساوي 146 مليون يورو، بسبب تواجد لاعبين كبار محترفين في أكبر البطولات الأوروبية.

- المدير الفني

جمال بلماضي والذي تولي قيادة المنتخب الجزائري في أغسطس 2018 ولعب المنتخب تحت قيادة نجمه السابق مباراتان فقط الأولي أمام جامبيا في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم وانتهت بالتعادل بهدف لكل منتخب والثانية ودية، أمام المنتخب التونسي وإنتهت بفوز الجزائر بهدف دون رد، و يعتبر بلماضي هو أحد اللاعبين الكبار في الجزائر لاعب باريس سان جيرمان ومارسيليا في فرنسا ومان سيتي وساوثهامبتون في إنجلترا والذي شارك في 16 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

- أبرز اللاعبين

رياض محرز لاعب مانشيتر سيتي الإنجليزي وأفضل لاعب في البريميرليج عام 2016 عندما توج بلقب الدوري مع فريقه السابق ليستر سيتي والذي يلعب موسمه الأول تحت قيادة بيب جوارديولا والذي يسعي بقوة في حصد اللقب الغائب عن محاربو الصحراء منذ التتويج عام 1990، وشارك محرز هذا الموسم في 42 مباراة مع السيتي في كل البطولات، إستطاع تسجيل 11 هدف و صناعة مثلهم، بينما له 44 مباراة دولية منذ اول إنضمام له عام 2014 سجل خلالهم 10 أهداف و صنع 27 هدف.

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عيسي ماندي الظهير الأيمن ولاعب ريال بيتيس الإسباني و الذي شارك هذا الموسم في 47 مباراة سجل خلالهم هدفين و صنع هدف، بينما لعب مع المنتخب الجزائري منذ أول إنضمام له عام 2014، 43 مباراة سجل هدف و صنع هدف.

بغداد بونجاح نجم السد القطري و أفضل لاعب في قطر هذا العام، والذي سجل مع فريقه 41 هدف في 26 مباراة وصنع 9 أهداف، بينما له مع المنتخب الجزائري 9 أهداف في 21 مباراة دولية منذ أول انضمام عام 2014.

إسلام سليماني لاعب فنربخشة التركي والذي شارك هذا الموسم في 25 مباراة وسجل 5 أهداف فقط، بينما له مسيرة دولية جيدة منذ إنضمامه عام 2012 بالمشاركة في 59 مباراة دولية مسجلا 26 هدف.

ياسين براهيمي لاعب بورتو البرتغالي والذي شارك هذا الموسم في 47 مباراة إستطاع خلالهم تسجيل 13 هدف و صناعة 8 أهداف، بينما له مسيرة دولية ممتازة منذ إنضمامه لأول مرة عام 2013،بالمشاركة في 45 مباراة مسجلا 11 هدف.

- مشوار التصفيات

تأهلت الجزائر عن المجموعة الرابعة بعدما حصدت المركز الأول برصيد 11 نقطة متفوقة علي بنين التي آتت في المركز الثاني برصيد 10 نقاط و يأتي خلفهم كل من جامبيا وتوجو برصيد 6 نقاط.

وفازت الجزائر علي توجو ذهاب وإياب و الفوز علي بنين والتعادل أمام جامبيا ذهاب وإياب والخسارة من بنين.