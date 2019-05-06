رياضة | لاسارتي يجتمع مع جهاز الأهلي استعدادا لسموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يجتمع مع جهاز الأهلي استعدادا لسموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة جديدة مع جهازه المعاون غدا ،الثلاثاء؛ من أجل التحضير لمباراة سموحة المقرر لها السبت القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وتشهد جلسة لاسارتي مع جهازه المعاون الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة النجوم التي أقيمت أمس وحسمها الأهلي بهدفين دون رد، بجانب بدء التحضير جديا لمواجهة سموحة القادمة.

ويستأنف الأهلي تدريباته في العاشرة مساء غد الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات اليوم الاثنين.