رياضة | الأهلي يستأنف تدريباته غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستأنف تدريباته غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستأنف تدريباته في العاشرة مساء غد الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة سموحة المقرر لها السبت القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ومنح الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي جميع اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الاثنين بعد الفوز أمس على النجوم في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد بتروسبورت.

وكان الأهلي قد حقق فوزا ثمينا على النجوم أمس بهدفين نظيفين سجلهما وليد أزارو ورمضان صبحي.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 67 نقطة بعد الفوز أمس على النجوم.