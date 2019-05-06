رياضة | محاضرة فنية لرجال يد الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاضرة فنية لرجال يد الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي محاضرة للاعبي الفريق في إطار الاستعداد لمباريات بطولة السوبر التي يشارك بها خلال الأيام القادمة.

ويستعرض الجهاز الفني خلال المحاضرة عددا من الجوانب الفنية والخططية؛ من أجل تجهيز اللاعبين بشكل مناسب، لتقديم عروض قوية والمنافسة على لقب البطولة.

ويخوض الأهلي مواجهات قوية في بطولة السوبر، حيث يلتقي نظيره فريق طلائع الجيش في الحادية عشرة مساء الأربعاء المقبل، ثم يواجه سبورتنج في التاسعة مساء الخميس، قبل أن يلتقي الزمالك في الحادية عشرة مساء الجمعة.