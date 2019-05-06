رياضة | موعد عودة نجم الأهلي

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يعود محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من إلى القاهرة منتصف الشهر الجاري، حيث يتواجد اللاعب في ألمانيا لاستكمال برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بالرباط الصليبي.

وكان اللاعب قد عاد إلى القاهرة خلال الفترة الماضية واستمر بها عدة أيام قبل العودة من جديد إلى ألمانيا؛ لاستكمال برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، حيث يسير اللاعب على برنامج علاجي تأهيلي وضعه البروفيسور فايلر الذي أجرى للاعب جراحة الصليبي.