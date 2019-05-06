رياضة | الأهلي يخطط لإقامة معسكر خارجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يخطط لإقامة معسكر خارجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي يدرس إقامة معسكر خارجي خلال فترة توقف الدوري؛ بسبب أمم إفريقيا التي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو القادم وحتى 19 يوليو المقبل.

وأضاف عبد الحفيظ أن هذا الملف يخضع للدراسة والمناقشة في الوقت الحالي من قبل الجهاز الفني، مؤكدًا أنه سيتم الاستقرار بشكل نهائي علي كافة التفاصيل الخاصة به قريبا؛ سواء فيما يتعلق بموعده أو مكانه .

وأوضح أنه من الوارد جدا الإقدام على إقامة هذا المعسكر الخارجي خلال فترة توقف الدوري؛ سعيا لتحقيق أكبر مكاسب فنية للفريق.