رياضة | الاتحاد السكندري راحة بعد التأهل على حساب الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد السكندري راحة بعد التأهل على حساب الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر حلمي طولان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، منح اللاعبين راحة سلبية، أول يوم رمضان، عقب التأهل لنصف نهائي م مصر.

وكان الاتحاد السكندري، تأهل إلى نصف نهائي البطولة عقب الفوز علي نظيره الإسماعيلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، بالمباراة التي أقيمت سماء أمس ضمن منافسات ربع نهائي البطولة.

ويستعد الاتحاد السكندري، لمواجهة إنبي، المحدد لها يوم الجمعة، علي ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.