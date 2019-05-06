رياضة | صحف تونس: النجم يفشل في استغلال جماهيره ويودع الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحف تونس: النجم يفشل في استغلال جماهيره ويودع الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية الإفريقية عقب تخطيه فريق النجم الساحلي بعدما حسم التعادل السلبي لقاء إياب نصف النهائي.

ويواجه الزمالك في نهائي البطولة الإفريقية فريق نهضة البركان المغربي والذي تأهل على حساب الصفاقسي التونسي بعد الفوز عليه بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين ذهابا وإيابا.

وقالت صحيفة الشروق التونسية إن فريق الزمالك استطاع أن يقصي النجم الساحلي بعدما فرض عليه نتيجة التعادل السلبي في اللقاء الذي أقيم على ملعب "سوسة".

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وأضافت الصحيفة أن فريق الزمالك استفاد من نتيجة مباراة الذهاب بعد الفوز على الفريق الساحلي بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم ببرج العرب الأسبوع الماضي.

وقالت صحيفة الصباح نيوز إن فريق النجم الساحلي فشل في التأهل إلى نهائي الكونفدرالية بعد التعادل السلبي مع ضيفه الزمالك.

وأضافت الصحيفة أن الفريق الساحلي لم يستغل الفرص الكثيرة التي أتيحت له وتعويض الهزيمة بهدف في لقاء الذهاب.

بينما أشارت إذاعة "موزاييك" التونسية إلى أن فريق النجم الساحلي فشل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتعويض خسارة الذهاب أمام الزمالك.