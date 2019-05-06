رياضة | مانشستر يونايتد يستعد لضم ديبالا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يستعد لضم ديبالا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لضم الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما نشره موقع جول البريطاني، فإن مانشستر يونايتد يريد جلب ديبالا لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأشار الموقع إلى أن يوفنتوس يرغب في بيع ديبالا في الصيف مقابل 85 مليون جنيه إسترليني.

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وشدد الموقع على أن مانشستر يونايتد يواجه منافسة قوية من بايرن ميونخ الذي يريد ديبالا أيضا في الميركاتو الصيفي.

وسجل 4 أهداف وصنع 5 في 27 مباراة له في الدوري الإيطالي بالموسم الجاري.

ويريد ديبالا الرحيل عن يوفنتوس بسبب قلة المشاركة في الموسم الجاري تحت قيادة ماسيمليانو أليجري.

وانضم ديبالا لصفوف يوفنتوس من باليرمو في صيف 2015 مقابل 40 مليون يورو.