رياضة | مانشستر يونايتد يصارع سيتي على كانسيلو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يصارع سيتي على كانسيلو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتنافس الثنائي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، على التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير أيمن يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية، إن يوفنتوس يخطط لبيع كانسيلو في الصيف بعد مستواه المتواضع في الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن وجهة البريميرليج هي الأقرب لكانسيلو في الصيف وتحديدا مدينة مانشستر بعد اهتمام الثنائي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

Advertisements

وكشفت الصحيفة عن سؤال مانشستر سيتي ويونايتد نظيره يوفنتوس حول وضع كانسيلو مع الفريق بالفترة المقبلة.

وانضم كانسيلو لصفوف يوفنتوس من فالنسيا في الصيف الماضي مقابل 40 مليون يورو.

وتتحدث الصحافة الإيطالية عن احتمالية دخول كانسيلو في صفقة تبادلية مع انتر ميلان لضم ماورو إيكاردي في الصيف.