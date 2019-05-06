انت الان تتابع ماذا سيفعل الأهلي خلال فترة توقف الدوري؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٦ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٢ ص

الأهلي Advertisements

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي، يدرس إقامة معسكر خارجي خلال فترة توقف الدوري؛ بسبب أمم إفريقيا، التي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو المقبل وحتى 19 يوليو المقبل، وأضاف أن هذا الملف يخضع للدراسة والمناقشة في الوقت الحالي من قبل الجهاز الفني، مؤكدا أنه سيتم الاستقرار بشكل نهائي على كل التفاصيل الخاصة به قريبا، سواء في ما يتعلق بموعده أو مكانه، موضحًا أنه من الوارد جدا الإقدام على إقامة هذا المعسكر الخارجي خلال فترة توقف الدوري؛ سعيا لتحقيق أكبر مكاسب فنية للفريق.

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته في العاشرة مساء غد الثلاثاء؛ استعدادًا لمواجهة سموحة المقرر لها السبت المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، بعدما منح مارتن لاسارتي جميع اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الإثنين بعد الفوز أمس على النجوم في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت. استعاد