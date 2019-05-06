كيف استعادت سلة الزمالك اللقب الغائب؟

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حصد الزمالك لقب دوري السلة، بقيادة مديره الفني عصام عبد الحميد، بعد غياب طويل، منذ موسم 2006-2007، ليكسر الفريق الأبيض سلسلة ابتعاده عن حصد بطولة السلة المحلية

توج نادي الزمالك بلقب دوري السلة للمرة الـ14 في تاريخه، بعد الفوز على نظيره الجزيرة بنتيجة 87-66، في المباراة الخامسة والفاصلة بين الفريقين، من مرحلة الدور النهائي لبطولة دوري السوبر للموسم الجاري على صالة 6 أكتوبر، التي أقيمت هذا الموسم لأول مرة بنظام البلاي أوف، حيث يعد سبورتنج هو حامل لقب البطولة الموسم الماضي ولكن بنظامها القديم، وحصد الزمالك لقب دوري السلة، بقيادة مديره الفني عصام عبد الحميد، بعد غياب طويل، منذ موسم 2006-2007، ليكسر الفريق الأبيض سلسلة ابتعاده عن حصد بطولة السلة المحلية.

وأقيمت المباراة الفاصلة بعد أن تقابل الفريقان 4 مرات من قبل هذا الموسم، وفاز الزمالك مرتين ومثلهما الجزيرة، ليفوز الفريق الأبيض، وكان الزمالك قد صعد للدور النهائي، بعدما تغلب على منافسه الأهلي بنتيجة 3-1 من المباريات في دور نصف النهائي، فيما تأهل الجزيرة عقب تخطيه الاتحاد السكندري بنتيجة 3-2. واحتفلت

وأقيمت المباراة الفاصلة بعد أن تقابل الفريقان 4 مرات من قبل هذا الموسم، وفاز الزمالك مرتين ومثلهما الجزيرة، ليفوز الفريق الأبيض، وكان الزمالك قد صعد للدور النهائي، بعدما تغلب على منافسه الأهلي بنتيجة 3-1 من المباريات في دور نصف النهائي، فيما تأهل الجزيرة عقب تخطيه الاتحاد السكندري بنتيجة 3-2. واحتفلت جماهير الزمالك باللقب، في الصالة المغطاة بنادي 6 أكتوبر، وأشعلت الجماهير الشماريخ احتفالاً بالتتويج، كما حملت لاعبي الزمالك على الأعناق، ورفعت لافتة مكتوبا عليها "champions 13" إشارة لفوز الفريق باللقب للمرة 13 في تاريخه. ونزل محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق كرة القدم بالزمالك، إلى لاعبي الفريق الأبيض للسلة، لتهنئتهم على العرض القوي الذي قدموه في المباراة. Advertisements

وأهدى هيثم السحرتي، قائد الزمالك للسلة، اللقب إلى الإدارة وجماهير النادي بعد الفوز بالبطولة، قائلا إن الفرحة لا توصف بعد التتويج خاصة أن الزمالك ابتعد أكثر من 11 عاما بدون بطولة. وأشاد أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس الزمالك، بفوز فريقه باللقب، وأوضح أن الجهاز الفني بقيادة عصام عبد الحميد بذل جهداً كبيراً من أجل تحقيق اللقب، وكذلك اللاعبون الذين كانت لديهم حالة من الإصرار على الفوز وحصد البطولة. وأكد نائب رئيس الزمالك أن الزمالك يعيش طفرة في كل الألعاب، سواء اليد أو السلة، ووعد بعودة الكرة الطائرة للبطولات قريبا، وأشار إلى أن المجلس الحالي تهمه مصلحة النادي ويعمل على تطوير كل الأمور داخل النادي. من جانبه أكد رئيس الزمالك، أنه كان واثقًا من فوز فريق السلة بدوري السوبر وإعادته إلى خزائن القلعة البيضاء بعد غياب 12 عامًا، كما وعد بصرف مكافآت كبيرة للاعبين، مطالبًا الجميع أن يعترف بنجاحه مع النادي وإعادته لوضعه الطبيعي للمنافسة على كل البطولات.

وكشف رئيس الزمالك أنه تلقى مكالمة من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لتهنئته بفوز فريق السلة بدوري السوبر، ووجه رئيس الزمالك الشكر للجماهير التي ساندت الفريق والروح العالية من جانب ثنائي فريق الكرة السابق محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعبد الواحد السيد إضافة لفريق اليد، مشيدًا بالتكاتف والحالة الرائعة بين الفرق. وبدأ مجلس إدارة نادي الزمالك، اتخاذ خطوات جادة من أجل تجديد تعاقده مع الأمريكي تيريل ستوجلين المحترف في صفوف فريق السلة بالقلعة البيضاء، وينوي مجلس الإدارة تقديم عرض مالي جيد للاعب من أجل الموافقة على تمديد تعاقده والاستمرار داخل الأبيض، خاصة أنه أسهم بقوة في تتويج الفريق بدوري السوبر هذا الموسم، وذلك بعد تفاعل مجموعة كبيرة من جماهير الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع تألق اللاعب الأمريكي، مطالبين الإدارة بسرعة التجديد له. وبالنظر إلى أرقام الزمالك والاتحاد السكندري في تلك البطولة، يمكن اعتبارهما قطبي كرة السلة المصرية، وتوج الزمالك بلقب بطولة الدوري من قبل 13 مرة في أعوام: 1975، 1976، 1977، 1978، 1980، 1981، 1988، 1991، 1997، 1998، 2003، 2007 و2019.



وسبق ذلك تتويج الزمالك بلقب بطولة دوري الجمهورية عام 1974، وفق تأكيدات من مسؤلي اتحاد اللعبة، والتي يريد الجمهور الأبيض احتسابها ضمن تاريخ فريقهم، في المقابل فاز الاتحاد السكندري بلقب دوري السوبر 14 مرة أعوام: 1979، 1982، 1983، 1984، 1985، 1986، 1987، 1990، 1992، 1995، 1996، 1999، 2009، 2010، ولم يسبق لزعيم الثغر التتويج بلقب بطولة دوري الجمهورية التي كانت تقام قديمًا، قبل انطلاق دوري السوبر بالمسمى الحالي.

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