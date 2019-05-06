رئيس برشلونة يدعم تغيير شكل دوري الأبطال

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٠٦ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص

برشلونة ومانشستر يونايتد

قال رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، إنه ليس جيدًا أن يخوض برشلونة عددا كبيرا من المباريات في دوري أبطال أوروبا، ومع ذلك لا يواجه فرقا مثل مانشستر يونايتد وليفربول إلا قليلا للغاية، مشيرًا إلى أن الجماهير تطالب بالمزيد من المباريات الأوروبية وسيحدث ذلك بداية من نسخة 2024. وذلك في حديثه عن التغييرات التي قد تشهدها بطولة دوري أبطال أوروبا، وواجه مانشستر يونايتد نظيره برشلونة هذا الموسم في ملعب الكامب نو للمرة الأولى منذ موسم 2007- 2008، كما واجه ليفربول برشلونة في الكامب نو هذا الموسم للمرة الأولى منذ موسم 2006- 2007.

ولم تتضح ملامح التغيير المنتظر إجراؤه في البطولة، وعن ذلك قال بارتوميو: "لا أحد يتحدث عن إقامة دوري مغلق أو دوري سوبر بين الأندية الكبرى فقط، فهناك تغيير جذاب سيحدث على البطولة، ولكن لن يكون التغيير ثوريا". ودخل برشلونة في جدال كبير هذا الموسم بشأن فكرة إقامة مباريات محلية في الدول الخارجية بعيدا عن

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