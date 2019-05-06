انت الان تتابع السيتي يبحث عن استعادة صدارة الدوري أمام ليستر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ ص
مانشستر سيتي
يستقبل مانشستر سيتي، اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة مساءً، نظيره ليستر سيتي على ملعب الاتحاد، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 37 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2018- 2019. ويحتل مانشستر المركز الثاني برصيد 92 نقطة، بينما يوجد ليستر في المركز التاسع برصيد 51 نقطة، ويبحث رجال بيب جوارديولا عن تحقيق الانتصار لاستعادة الصدارة من جديد من ليفربول، والاقتراب أكثر وأكثر من الحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي، خاصة أن السيتي سيواجه في الجولة الأخيرة برايتون خارج ميدانه.
لم يتغلب مانشستر سيتي على ليستر سيتي في الوقت الأصلي هذا الموسم، إذ تعرض رجال بيب جوارديولا للهزيمة في مباراة الدور الأول بنتيجة 2-1، وخسر ليستر في ربع نهائي كأس الرابطة بركلات الترجيح. وشهدت مباريات الفريقين على ملعب الاتحاد تسجيل 28 هدفًا في آخر 7 لقاءات، بمعدل 4 أهداف في المباراة الواحدة، وحقق مانشستر
لم يتغلب مانشستر سيتي على ليستر سيتي في الوقت الأصلي هذا الموسم، إذ تعرض رجال بيب جوارديولا للهزيمة في مباراة الدور الأول بنتيجة 2-1، وخسر ليستر في ربع نهائي كأس الرابطة بركلات الترجيح.
وشهدت مباريات الفريقين على ملعب الاتحاد تسجيل 28 هدفًا في آخر 7 لقاءات، بمعدل 4 أهداف في المباراة الواحدة، وحقق مانشستر 12 انتصارا متتاليا في الدوري، وحقق الفريق 17 انتصارا من 18 مباراة لعبها على أرضه في الدوري هذا الموسم.
وعلى الجانب الآخر جمع ليستر سيتي 16 نقطة مع المدرب بريندان رودجرز منذ تعيينه في شهر فبراير الماضي، ومع ذلك لم يحقق الأخير أي انتصار في 5 مباريات سابقة له أمام السيتي.
ويعول ليستر على المهاجم جيمي فاردي الذي سجل 31 هدفًا أمام الستة الكبار منذ ظهوره في الدوري للمرة الأولى، موسم 2014- 2015.
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