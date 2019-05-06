انت الان تتابع صدمة.. محمد صلاح يغيب عن مواجهة برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٤ ص

محمد صلاح

بات في حكم المؤكد غياب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، عن مواجهة فريقه أمام برشلونة الإسباني، في إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، المقرر إقامتها في التاسعة مساء غد الثلاثاء، على استاد أنفيلد، والتي سيقودها الحكم الدولي التركي كونيت شاكير، علمًا أن الليفر خسر أمام العملاق الكتالوني في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة على ملعب كامب نو، أحرزها الأوروجوياني لويس سواريز، والبرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي (هدفين).

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ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن طبيب ليفربول اتخذ هذا القرار بالفعل، وأخبر محمد صلاح به، والتزم طبيب ليفربول بقوانين ولوائح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، والتي تتطلب أن اللاعب الذي يتلقى إصابة في رأسه يحصل على راحة 6 أيام كإجراء وقائي. وبات على يورجن كلوب بناء خطته بدون محمد صلاح، الذي