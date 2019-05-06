انت الان تتابع لوفرين يتحدى برشلونة ويتحدث عن صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ٠٦ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص

ليفربول وبرشلونة

أشار مدافع ليفربول ديجان لوفرين، إلى شعوره بالغضب من استبعاد البعض قدرة الليفر على التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد السقوط ذهابًا أمام برشلونة بثلاثية نظيفة الأسبوع الماضي، في ملعب الكامب نو، وقال المدافع الكرواتي: "كثرة الأحاديث عن ذلك تشعرني بالغضب والرغبة في إظهار لهم قدرتنا على تحقيق شيء خاص على ملعب الأنفيلد، نملك لاعبين كبارا بإمكانهم الظهور في المواعيد الكبرى، وأتوقع مباراة كبيرة يوم الثلاثاء أمام برشلونة، هذا هو سبب كوننا ليفربول وكوننا فريقا فريدا من نوعه، نملك القدرة على تحقيق أعظم العودات".

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وأضاف الكرواتي: "لا يبدو الأمر سهلا من النتيجة لتفوقهم بثلاثية نظيفة، ولكن لا يمكن توقع شيء في كرة القدم، خاصة عندما تكون مباراة في دوري أبطال أوروبا بملعب الأنفيلد، لا أحب مقارنة عودتنا في مباراة بروسيا دورتموند في الدوري الأوروبي منذ أعوام بمواجهة برشلونة". وواصل: "يمكن مقارنة برشلونة بمواجهتنا مع