انت الان تتابع لوفرين يتحدى برشلونة ويتحدث عن صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:خالد الفوي ٠٦ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص
ليفربول وبرشلونة
أشار مدافع ليفربول ديجان لوفرين، إلى شعوره بالغضب من استبعاد البعض قدرة الليفر على التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد السقوط ذهابًا أمام برشلونة بثلاثية نظيفة الأسبوع الماضي، في ملعب الكامب نو، وقال المدافع الكرواتي: "كثرة الأحاديث عن ذلك تشعرني بالغضب والرغبة في إظهار لهم قدرتنا على تحقيق شيء خاص على ملعب الأنفيلد، نملك لاعبين كبارا بإمكانهم الظهور في المواعيد الكبرى، وأتوقع مباراة كبيرة يوم الثلاثاء أمام برشلونة، هذا هو سبب كوننا ليفربول وكوننا فريقا فريدا من نوعه، نملك القدرة على تحقيق أعظم العودات".
وأضاف الكرواتي: "لا يبدو الأمر سهلا من النتيجة لتفوقهم بثلاثية نظيفة، ولكن لا يمكن توقع شيء في كرة القدم، خاصة عندما تكون مباراة في دوري أبطال أوروبا بملعب الأنفيلد، لا أحب مقارنة عودتنا في مباراة بروسيا دورتموند في الدوري الأوروبي منذ أعوام بمواجهة برشلونة". وواصل: "يمكن مقارنة برشلونة بمواجهتنا مع
وواصل: "يمكن مقارنة برشلونة بمواجهتنا مع مانشستر سيتي في دوري الأبطال الموسم الماضي، نحتاج إلى التسجيل مبكرًا، وحينها كل شيء سيصبح واردًا، الأكيد أننا لن نقبل الخسارة، التحدي كبير، ولكن بدعم الجماهير والتمتع بالصبر، وتسجيل هدف في أول 10 دقائق، سيشعر برشلونة بالضغط الكبير".
وتطرق لوفرين لإصابة محمد صلاح قائلًا: "آمل في أن يتعافى مو بعد الصدمة التي تعرض لها، الإصابة لم تظهر بصورة جيدة، ومع ذلك أظهرنا قدرتنا على اللعب بدون صلاح وباقي اللاعبين، سلاح الفريق الأساسي هو الجماهير".
كانت هذه تفاصيل خبر لوفرين يتحدى برشلونة ويتحدث عن صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.