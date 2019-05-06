شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤكد جاهزية حسام عاشور لمباراة سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية حسام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمواجهة سموحة القادمة، المقرر لها السبت المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف الجهاز أنه سيتم الاطمئنان على حالة اللاعب الذي يعاني من نزلة برد خلال اليومين الماضيين؛ من أجل الدفع به في المران الجماعي، غدا الثلاثاء، بعد خضوعه للفحص الطبي.

وأوضح أن حالة اللاعب تبقى مستقرة للغاية، وأنه سيكون جاهزا للتواجد في التدريبات الجماعية للفريق، ليكون تحت تصرف المدير الفني للفريق مارتن لاسارتي في المرحلة القادمة.