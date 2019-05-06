شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يجتمع بمعاونيه غدًا لبحث الاستعدادات لسموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة جديدة مع جهازه المعاون، غدا الثلاثاء، من أجل التحضير لمباراة سموحة المقرر لها السبت القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وتشهد جلسة لاسارتي مع جهازه المعاون الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة النجوم، التي أقيمت أمس وحسمها الأهلي بهدفين دون رد، بجانب بدء التحضير جديا لمواجهة سموحة القادمة.

ويستأنف الأهلي تدريباته في العاشرة مساء غد الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات، اليوم الإثنين.