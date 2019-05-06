شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تعود من تونس بعد التأهل لنهائي الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة، في الساعة السابعة صباحًا، عائدة من تونس، بعد خوض مباراة النجم الساحلي.
وتأهل الزمالك إلى نهائي الكونفيدرالية الأفريقية، بعد تعادله مع النجم الساحلي في سوسة سلبيًا في لقاء الإياب، أمس الأحد، بينما حقق ذهابًا الفوز بهدف.
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