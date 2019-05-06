شكرا لقرائتكم خبر عن حارس نيوكاسل يدافع عن نفسه بعد إصابته لـ«صلاح».. ويكشف تفاصيل الثواني المرعبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

دافع السلوفيني، مارتن دوبرافكا، حارس مرمى نيوكاسل الإنجليزي، عن نفسه، عقب اصطدامه بالنجم المصري محمد صلاح، أثناء مباراة فريقيهما، والذي تعرض على إثره النجم المصري لإصابة قوية في رأسه أخرجته من المباراة، وجعلت مشاركته أمام برشلونة، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، محل شك.

وقال «دوبرافكا»، حسب صحيفة «ليفربول إيكو»، البريطانية: «لم أضربه بيدي ولم ألكمه، ربما كانت فخذي، لست متأكدًا إذا كان أنا (من اصطدم بصلاح) أو شخص آخر»، مضيفًا: «لكني ذهبت إليه واعتذرت له، لم أكن أحاول إصابته، لست من هذه النوعية من الرجال».

وكشف السلوفيني عن الثواني المرعبة التي عاشها عقب الاصطدام، راويًا: «لا أعلم إذا (صلاح) فقد الوعي لـ5 أو 6 ثوانٍ، لأن فابيان (سكار) سأله إذا كان بخير ولم يرد، لذا في تلك اللحظة كنا خائفين قليلًا إذا لم يكن بخير».