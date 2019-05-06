شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تطورات إصابة محمد صلاح.. وموقفه من المشاركة أمام برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض النجم المصري محمد صلاح لإصابة قوية أثناء مباراة فريقه أمام نيوكاسل يونايتد، السبت، خرج على إثرها محمولًا على «نقالة» ليتم استبداله بزميله ديفوك أوريجي، فيما كشفت صحيفة «ليفربول إيكو» عن تطورات حالة اللاعب وموقفه من المشاركة أمام برشلونة في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

وأوضحت الصحيفة أن «صلاح» سيخضع لمزيد من الفحوصات من قبل الفريق الطبي لليفربول، اليوم الاثنين، لتحديد مدى قدرته على المشاركة أمام برشلونة، الثلاثاء القادم.

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وخضع المصري سابقًا لفحوصات من قبل طبيب الفريق أندي ماسي لاستبيان ما إذا كان اللاعب قد تعرض لارتجاج في المخ من عدمه.

وفي حالة أثبتت الفحوصات تعرضه لارتجاج فإنه سيكون من المؤكد غيابه عن مباراة برشلونة.

يذكر أن مباراة الذهاب بين برشلونة وليفربول، على ملعب الأول كامب نو، انتهت بفوز البلوجرانا بثلاثية نظيفة، أعطته أفضلية قبل زيارته، الثلاثاء، لأنفيلد.