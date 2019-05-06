شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أرقام تزين تأهل الزمالك لنهائي الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بلغ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الدور النهائي لمسابقة الكونفيدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه، على حساب النجم الساحلي التونسي، إثر التعادل بدون أهداف في إياب نصف النهائي بملعب سوسة، عقب فوز بطل مصر ببرج العرب بهدف نظيف في الذهاب.

وضرب الزمالك موعدًا مع نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفيدرالية للنسخة الجارية، بعدما أزاح بطل المغرب نظيره الصفاقسي التونسي من نصف النهائي.

التقرير التالي نرصد من خلاله 8 حقائق في بلوغ الزمالك نهائي الكونفيدرالية.

1. الزمالك بات الفريق المصري الثاني الذي يبلغ نهائي الكونفيدرالية، حيث سبقه الأهلي في نسخة 2014 وتُوج الفريق الأحمر باللقب على حساب سيوي سبورت الإيفواري.

2. الزمالك سبق وأن واجه فريقًا مغربيًا في دور نهائي لمسابقة قارية قبل لقاء نضهة البركان، وذلك في نسخة 2002 لدوري أبطال أفريقيا وتمكن بطل مصر من التتويج على حساب الرجاء البيضاوي.

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3. الزمالك يحافظ على نظاقة شباكه للمباراة السابعة على التوالي ومحمود جنش ينفرد برقم قياسي فريد كأكثر حارس في تاريخ مشاركات أندية مصر ببطولات أفريقيا حفاظًا على نظافة شباكه بشكل متتالٍ، متفوقًا على شريف إكرامي، صاحب الـ 5 «كلين شيت» مع الأهلي، في دوري الأبطال نسخة 2017.

4. للمرة الأولى لا يخسر الزمالك مباراته أمام النجم الساحلي في سوسة، فسبق وأن خسر أمامه في هذا الملعب خلال 3 مناسبات سابقة أعوام 1999 و2005 و2015، وبالتالي هي المرة الأولى التي يخرج خلالها الزمالك بشباك نظيفة في سوسة.

5. للمرة الثالثة يتمكن الزمالك من إزاحة فريق تونسي خلال الأدوار الإقصائية لبطولات الأندية الأفريقية، فسبق وأن أطاح بالصفاقسي التونسي من دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا في عام 1984 ونصف نهائي المسابقة في 1996.

6. واقعة تحدث للمرة الأولى، وهو فشل أحد الفريقين «الزمالك والنجم» في التسجيل خلال مواجهاتيهما سويًا في مصر وتونس في نسخة واحدة من نسخ المسابقات الأفريقية، فلم يحرز النجم على مدار 180 دقيقة أمام الزمالك ببرج العرب وسوسة، وهو ما لم يحدث مطلقًا في تاريخ لقاءات الفريقين.

7. التعادل هو الرابع للأندية المصرية في ملعب سوسة أمام النجم على المستوى الأفريقي، بعدما حقق الأهلي 3 تعادلات في سوسة أمام بطل تونس في أعوام 2005 و2007 و2014.

8. كريستيان جروس هو أول مدير فني أجنبي يقود الزمالك لنهائي قاري منذ 17 عامًا، إذ كان البرازيلي كابرال هو آخر أجنبي قاد الفريق الأبيض لنهائي أفريقي، وذلك في نسخة 2002 لدوري الأبطال.