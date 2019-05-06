شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عمر السعيد.. 5 لاعبين تقمصوا دور حارس المرمى «اضطراريًا» بالكرة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

لجأ الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، للاعتماد على رأس الحربة عمر السعيد، لشغل مركز حراسة مرمى الفريق مع الدقائق الأخيرة من عمر مباراة الأبيض أمام النجم الساحلي التونسي، بإياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وتعرض الحارس محمود جنش للبطاقة الحمراء قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة عقب استنفاد الزمالك لتغييراته الثلاثة ليضطر الجهاز الفني لمشاركة «السعيد» كحارس مرمى.

وبلغ الزمالك نهائي الكونفدرالية الأفريقية على حساب النجم الساحلي التونسي عقب التعادل سلبيًا بدون أهداف في سوسة بمباراة الاياب لنصف النهائي، مستفيدًا من فوزه في الذهاب ببرج العرب بهدف نظيف.

نستعرض في التقرير التالي أبرز 5 لاعبين سبقوا عمر السعيد في شغل مركز حراسة بشكل اضطراري خلال سير بعض المباريات في الكرة المصرية.

شادي محمد

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شادي محمد، قائد الأهلي السابق، هو صاحب أشهر لقطة للاعبي الكرة المصرية الذين تحولوا لحراس مرمى خلال سير المباريات، وذلك بنهائي كأس مصر موسم 2004 في مواجهة المقاولون العرب، حين أصيب أمير عبدالحميد حارس الأهلي عقب استنفاد الفريق تبديلاته الثلاثة، ليرتدي شادي القفاز ويسكن شباكه هدف فوز الذئاب باللقب في واقعة شهيرة.

رامي صبري

اضطر رامي صبري، قائد دفاع فريق نادي انبي، للمشاركة كحارس مرمى خلال الدقائق الأخيرة من عمر مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي بمنافسات الدور الثاني للدوري المصري الممتاز في الموسم الجاري 2018-2019، بعدما تلقى عمرو حسام، حارس الفريق البترولي، البطاقة الحمراء عقب إجراء الفريق التغييرات الثلاثة.

مدحت رمضان

لاعب خط وسط فريق الإنتاج الحربي السابق، مدحت رمضان، شغل مركز حارس مرمى فريقه مع نهاية مواجهة الأهلي بمنافسات الدوري الممتاز موسم 2010-2011، حين تعرض نادر سعد للطرد من قبل حكم المباراة.

ثنائي المقاصة

هاني سعيد مدافع مصر المقاصة ارتدى قفاز حراسة المرمى وحرس عرين الفريق الفيومي عقب حصول مصطفى كمال على البطاقة الحمراء في مباراة فريقه أمام الداخلية في الدوري موسم 2013-2014، وتكرر السيناريو مرة أخرى مع المقاصة في موسم 2015-2016، أثناء مباراة طلائع الجيش، إذ اضطر المهاجم الإيفواري أوسو كونان لحراسة عرين أبناء الفيوم في مواجهة طلائع الجيش، بعد تعرض عماد السيد للطرد عقب قيام الجهاز الفني بالتبديلات الثلاثة.