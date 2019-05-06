قبل موقعة نهضة بركان المغربى.. تاريخ الزمالك فى نهائيات أفريقيا...

جدة - عمرو شويل عقب تأهل الزمالك لنهائى الكأس الكونفيدرالية، أمس الأحد، من ملعب سوسة بتونس عقب التعادل السلبى مع النجم الساحلى التونسى، لملاقاة نهضة بركان المغربى فى النهائى، يرصد "الخليج 365" تاريخ نهائيات الزمالك فى البطولات الأفريقية، حيث شارك نادى الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا 18 مرة حصد البطولة 5 مرات، كما حصل على كأس السوبر الأفريقى 3 مرات، وتعد البطولة الأفريقية الوحيدة التى لم يحصل الفريق الأبيض عليها هى الكأس الكونفدرالية لمشاركته فيها مرتين فقط.

حصدت القلعة البيضاء لقب بطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات أعوام فى عام 1984 فاز على شوتنج ستارز النيجيرى بثلاثة أهداف نظيف فى مجموع المباراتين، فى عام 1986 فاز على أفريكا سبورتس الأيفوارى بركلات الترجيج بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين بعد التعادل الإيجابى بهدفين لكل منهما، وفى عام 1993 نجح الزمالك فى التغلب على اشانتى كوتوكو الغانى بركلات الترجيح بنتيجة 8/7 بعد التعادل السلبى فى المباراتين، وفى 1996 فاز على شوتنج ستارز النيجيرى بركلات الترجيح 5/4 بعد التعادل بثلاثة أهداف لكل منها فى مجموع المبارتين، وحصد بطولة 2002 من الرجاء المغربى بهدف نظيف.

خسر الزمالك فى النهائيات بدورى أبطال أفريقيا مرتين فقط، فى عام 1994، حصل الزمالك على لقب الوصيف بعد خسارته من الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد من مجموع المبارتين، وفى 2016 خسر فى النهائى أمام صن داونز الجنوب أفريقى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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وشارك الزمالك فى الكأس الكونفيدرالية مرتين فقط، الأولى كانت عام 2015 وخرج الزمالك من البطولة على يد النجم الساحلى من الدور قبل النهائى، والمرة الثانية كانت عام 2018 وخرج من الدور الـ32 أمام الفريق الأثيوبى ولايتا ديتشا.





وشارك فى كأس السوبر الأفريقى 4 مرات، ونجح فى حصد 3 ألقاب منهم، حيث التقى الأهلى عام 1994 وفاز بهدف نظيف، والتقى 1997 أمام المقاولون العرب وفاز بركلات الترجيح بنتيجة 4/2، وخسر فى 2001 أمام هارتس اوف اوك الغانى بهدفين نظيفين، وحصد اللقب عام 2003 أمام الوداد المغربى بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفاز فى نهائى البطولة الملغاه منذ عام 2003 كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، وحقق اللقب عام 2000 أمام كانون ياوندى الكاميرونى بنتيجة 4/3 من مجموع المباراتين.





وخرج الزمالك من قبل النهائى فى كأس الاتحاد الأفريقى على يد النجم الساحلى التونسى عام 1999، فى البطولة التى شارك فيها مرتين ولم يحقق اللقب فيها.