شكرا لقرائتكم قائد الأهلى جاهز للمشاركة أمام سموحة فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بات حسام عاشور قائد الأهلى جاهز للمشاركة مع فريقه أمام سموحة السبت المقبل، فى منافسات الدورى الممتاز، بحسب تأكيدات الجهاز الطبى بالنادى على جاهزيته.
وأكد الجهاز الطبى للأهلى على مشاركة لاعب وسط الفريق فى التدريبات الجماعية غدا الثلاثاء، بعد خضوعه للفحص الطبى، حيث كان يعانى من برد خلال اليومين الماضيين، وتبين أن حالته مستقرة، وسيتواجد فى التدريبات الجماعية للفريق.
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