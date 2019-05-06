شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن موقف حسام عاشور من مواجهة سموحة.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الطبي بالأهلى جاهزية حسام عاشور، لاعب وسط الفريق، لمواجهة سموحة المقرر لها السبت المقبل، والتى تأتى فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

وأضاف الجهاز الطبى أنه سيتم الاطمئنان على حالة قائد الأهلى الذى يعانى من نزلة برد خلال اليومين الماضيين، من أجل الدفع به فى المران الجماعى غدا الثلاثاء بعد خضوعه للفحص الطبى، مؤكداً أن حالة اللاعب مستقرة، وأنه سيكون جاهزاً للتواجد فى التدريبات الجماعية للفريق.