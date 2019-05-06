شكرا لقرائتكم خبر عن مفاضلة بين أحمد سارى وياسر رضوان لتدريب دمنهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد صلاح العقدة، عضو مجلس إدارة دمنهور، أن هناك مفاضلة حاليا بين أحمد سارى المدير الفنى السابق للأوليمبى وياسر رضوان المدير الفنى الأسبق لجمهورية شبين لقيادة الفريق البحراوى فى الموسم المقبل.

وأضاف العقدة أن لجنة الكرة عقدت جلسة مع أحمد سارى الجمعة الماضى للاطلاع على طلباته وشروطه المادية، فى الوقت الذى سيعقد المجلس جلسة أخرى مع ياسر رضوان نهاية الموسم الجارى أيضا لمعرفة طلباته على أن يقوم المجلس بقيادة إيهاب عبد الله بالمفاضلة فيما بينهما والموافقة على أحدهما طبقا لميزانية النادى المادية.

واختتم العقدة حديثه بالقول إن مجلس الإدارة حريص جدا على التعاقد مع مدير فنى قوى يستطيع تحقيق طموحات الجماهير البحراوية بالتأهل للدورى الممتاز فى الموسم المقبل.