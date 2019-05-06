شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى يمنح لاعبى المنتخب إجازة يوم 17 يونيو لكسر الملل قبل امم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر خافير أجيرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، على منح لاعبى المنتخب إجازة لمدة 24 ساعة يوم 17 يونيو المقبل، لكسر الملل قبل بطولة امم افريقيا 2019 التى تنظمها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

ويدخل المنتخب الوطنى معسكرا مغلقا يوم 6 يونيو المقبل، يتخلله مباراتان وديتان أمام تنزانيا وغينيا يومىّ 13 و16 من نفس الشهر ببرج العرب بالإسكندرية، لذا قرر أجيرى منح لاعبيه راحة لمدة 24 ساعة عقب ودية غينيا لكسر الملل وزيارة اسرهم، قبل الانتظام فى المعسكر مجدداً بالقاهرة يوم 18 يونيو استعدادا لمباراة زيمبابوى الأولى يوم 21 من نفس الشهر على استاد القاهرة.

يذكر أن منتخب مصر يقع فى المجموعة الأولى مع زيمبابوى وأوغندا والكونغو الديموقراطية.