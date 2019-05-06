شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف الأهلي والنجوم تعيد ترتيب جدول الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثلاث نقاط ثمينة انتزعها النادى الأهلي أمام النجوم فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 29 والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى العام، ليعتلى الفريق الأحمر صدارة البطولة المحلية متفوقاً على أبرز منافسيه بيراميدز والزمالك.

الأهلي فاز بثنائية نظيفة على النجوم سجلها وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر ورمضان صبحى صانع الألعاب، فيما نجح محمد الشناوى فى حارس العرين الأحمر فى الحفاظ على نظافة شباكه بعد تصديه لركلة جزاء النجوم.

الأهلى لم يرفض هدية بيراميدز الذى تراجع للمركز الثانى بجدول ترتيب المسابقة بعدما سقط فى فخ التعادل أمام المصرى البورسعيدى، ليتراجع عن الصدارة إلى المركز الثانى برصيد 65 نقطة، فيما تقدم الأهلي للمركز الأول بعد أن رفع رصيده إلى 67 نقطة.

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وفى المركز الثالث حل نادى الزمالك برصيد 60 نقطة بعدما خاض 27 مباراة فى البطولة متأخراً بمباراتين فقط عن النادى الأهلي الذي خاض 29 مباراة، فيما بات النجوم أقرب المرشحين للهبوط إلى دورى الدرجة الثانية بعد توقف رصيده عند النقطة 25 فى المركز الأخير بجدول المسابقة .