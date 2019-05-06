شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب لـ سوبر كورة: الناس المعقدة أجبرتنى على الاعتزال ومستعد ألعب للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجانب الآخر فى حياة عماد متعب، جلاد الحراس وملك الـ90، لا يقل إثارة عما قدمه داخل الملاعب، سواء مع النادى الأهلى أو المنتخب الوطنى.

عماد متعب واحد من أهم مهاجمى الكرة المصرية والأفريقية على مدار تاريخها، وأفضل هداف فى مصر فى العقدين الأخيرين، يفتح قلبه، ويتحدث كما لم يتحدث من قبل.. للمزيد اضغط هنا

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