شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مواجهتى الزمالك أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الزمالك إلى نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعدما تخطى عقبة النجم الساحلى، بالفوز عليه فى مباراة ذهاب دور نصف النهائى بهدف دون رد، أحرزه محمود كهربا، قبل أن يتعادل سلبيًا فى مباراة الإياب التى أقيمت بالملعب الأولمبى بسوسة، ليتأهل للمباراة النهائية لمواجهة نظيره نهضة البركان المغربى.

فيما تأهل نهضة البركان المغربى إلى المباراة النهائية، على حساب الصفاقسى التونسى بفوزه إيابًا بثلاثية نظيفة، بعد خسارته ذهابًا بهدفين دون رد.

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- موعد ذهاب نهائى الكونفدرالية

تُقام مباراة الذهاب فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية بين نهضة البركان المغربى والزمالك يوم 19 مايو الجارى، فى المغرب.

- موعد إياب نهائى الكونفدرالية

فيما يلتقى الزمالك ونهضة البركان المغربى فى مباراة الإياب بنهائى الكونفدرالية الأفريقية يوم 24 من مايو الجارى، فى المباراة المقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية.