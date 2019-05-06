شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. أساطير ارتدوا القميص رقم 1 فى ملاعب كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاف أساطير كرة القدم قيمة كبيرة وبصمة استثنائية على أرقام القمصان التى ارتدوها خلال مسيرتهم الكروية مع الأندية الكبرى فى العالم أو منتخبات بلادهم، بعدما حققوا إنجازات لا تنسى وقدموا مستويات رائعة قادتهم نحو حفر أسمائهم بحروف من ذهب.

ويثبت التاريخ أن الأرقام لا تصنع نجوما فى ملاعب كرة القدم، لكن هؤلاء الأساطير أصبحوا قادرين على صناعة قيمة لهذه الأرقام، التى ارتدوها على مر العصور.

ولمعرفة أبرز اللاعبين الذين ارتدوا القميص رقم 1 فى الساحرة المستديرة اضغط هنا..